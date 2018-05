Scuola estiva dell’infanzia: si aprono le iscrizioni

Da domani, giovedì 24 maggio, si apriranno anche le iscrizioni per le sessione estiva delle Scuole dell’Infanzia comunali.

Per la sua posizione centrale, la scuola dove verranno accolti i bambini per l’estate 2018 è la “Don Lorenzo Milani” di via Procaccini, dove saranno aperte, dal 2 al 24 luglio 2018, quattro sezioni, una in più dell’anno scorso andando ad aumentare quindi la disponibilità di posti.

L’orario di funzionamento previsto è dalle ore 7.30 alle 17.30, comprensivo dei servizi di prescuola e doposcuola.

Le iscrizioni saranno aperte dal 24 maggio al 1° giugno e i genitori potranno fare domanda per i propri figli direttamente presso le singole scuole dell’infanzia comunali.