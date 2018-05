Una scuola primaria unica per Cazzago, Inarzo e Bodio?

Che sarà della scuola primaria di Cazzago Brabbia? I bambini diminuiscono di numero, anno dopo anno, e formare le sezioni diventa sempre più complesso. Il problema si ripropone ciclicamente e in passato era stata presa anche in considerazione l’ipotesi di unire le scuole di Cazzago, Inarzo e Bodio.

Ora si torna a discutere, come in passato, la questione della formazione di una classe prima per l’anno scolastico 2018/2019.

Il Comune di Cazzago Brabbia e quello di Inarzo quindi indicono un’assemblea pubblica per discutere il futuro della scuola primaria.

“E’ probabile che sia necessario dar vita ad una pluriclasse anziché a due singole classi”-si legge nella convocazione dell’assemblea . Il problema si era già posto nel corrente anno scolastico e secondo le amministrazioni comunali di Cazzago Brabbia e Inarzo si ripresenterà senz’altro negli anni a venire.

“Con i cittadini le due amministrazioni intendono discutere e trovare una soluzione che sia definitiva nell’ottica – si legge – di un accorpamento del servizio scolastico fra i tre comuni di Cazzago Brabbia, Inarzo e Bodio Lomnago”.

L’assemblea si terrà nella palestra della scuola elementare martedì 29 maggio alle ore 20.45