A scuola si fa il giornale

L’Istituto De Amicis di Gallarate riunisce le scuole dei quartieri di Sciarè e Cedrate, popolosi rioni nella zona Ovest della città. Qui le scuole intercettano tante esigenze diverse e rispondono anche con nuovi strumenti. Progetti su ambiti “classici” (come il teatro) ma anche giocoleria, percorsi per genitori e figli, sport.

Un progetto specifico riguarda anche il mondo dell’informazione. Con il corso “Il giornale: officina di scrittura”: un percorso pomeridiano laboratoriale iniziato a febbraio e che si concluderà a inizio giugno, tenuto dai docenti della scuola secondaria Luigi Ambrosi e Luciana Botrugno.

Il corso è passato anche dal confronto con chi fa il giornale – come si dice in gergo – per lavoro: gli studenti hanno incontrato nella sede delle medie di Cedrate le giornaliste Rosi Brandi, caporedattrice della “Prealpina”, e Roberta Bertolini, social media manager di “VareseNews”. L’incontro con due autorevoli giornaliste del territorio ha consentito agli alunni di approfondire la conoscenza delle tecniche e delle modalità organizzative tipiche del lavoro giornalistico, con un’attenzione particolare per la dimensione dell’informazione sul web. (nella foto: il professor Ambrosi, la dirigente scolastica Barbara Pellegatta e le due giornaliste, Brandi e Bertolini).

Come detto, però, i progetti specifici delle scuole sono diversi: ad esempio il 22 maggio ci sarà il saggio del Progetto Teatro, che ha coinvolto una quarantina di ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il 22 maggio, alle 21, al Teatro delle Arti di Gallarate metteranno in scena l’opera teatrale ” Grease with hairspray “, liberamente ispirata al celebre musical.