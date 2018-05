Secondo weekend di playoff e playout

Prosegue la post season nei campionati dilettanti della nostra provincia. Per l’Eccellenza il Busto 81 inizierà i suoi playoff da settimana prossima e osserverà la sfida tra Trino e Baveno per conoscere la sua avversaria. Ultimo turno per la Terza Categoria.

PROMOZIONE

Dopo la vittoria dello spareggio della Castanese, la Rhodense ospiterà l’Olimpia sabato 12 maggio ore 16.00.

Domenica 13, stessa ora, gara di ritorno dei playout tra Bolfortese e Guanzatese con i varesini che devono difendere sul proprio campo casalingo la vittoria della gara di andata 1-0.

PRIMA CATEGORIA

In campo domenica 13 maggio (ore 16.00) Tradate e Gorla Maggiore che si giocheranno il passaggio al terzo turno dei playoff.

Per la salvezza il Cairate in casa proverà a ribaltare la sconfitta per 2-0 subita nella gara di andata a Luino.

SECONDA CATEGORIA

Prosegue la corsa verso la Prima Categoria. Domenica 13 (ore 16.00) La Crennese ospiterà il Gorla Minore, il San Michele proverà invece a passare sul campo della Cuassese.

Per i playout (domenica 13 ore 16.00) la Malnatese dovrà cercare di recuperare il pesante 4-1 subito all’andata a Ponte Tresa contro la Lavena Tresiana per restare in categoria.

TERZA CATEGORIA

Ultima di campionato con una domanda: playoff sì o no? Tutto dipenderà dall’anticipo di sabato sera (12 maggio ore 20). A Capolago il Bosto ospiterà la Sommese già sicura del primo posto. In caso di risultato positivo per i gialloblu varesini sarà promozione diretta senza passare dagli spareggi promozione. Il Coarezza proverà a tenere aperte le speranze domenica sul campo del Don Bosco. Campionato già finito per la Pro Cittiglio che affronterà il turno di riposo, la Casmo ospiterà il Mascia, ancora in cerca del primo punto stagionale. La Casport farà visita all’Eagles, France Sport impegnata a Jerago, l’Olona aspetterà invece il Fulcro Travedona. “Trasferta” ad Angera per l’Angerese contro il Cuvio, il Varano sarà invece ospite del Rancio.