Seggiolini auto per bambino: come scegliere e cosa dice la legge

Strumenti fondamentali per trasportare i propri bambini in massima sicurezza in auto, quando si viaggia. È la legge stessa a stabilire i confini entro i quali ci si deve muovere affermando che devono essere utilizzati fino a quando il bambino stesso non superi i 150 cm d’altezza.

I seggiolini auto per bambini sono omologati secondo due differenti normative: la ECE-R44 e la UN R129. La prima si riferisce al peso e la seconda all’altezza. Ecco allora che partendo proprio dalla questione normativa diventa fondamentale acquistare in modo corretto questi strumenti così importanti per la sicurezza. Vediamo allora come scegliere i migliori seggiolini auto per trasportare i bambini.

Ovviamente uno standard ideale per tutti non può esistere visto che ci si basa pur sempre su esigenze soggettive. In pratica il seggiolino auto dovrebbe essere valutato partendo dalla caratteristiche dell’automobile che si ha a disposizione e delle necessità del bambino. Questo perché talvolta ci si potrebbe trovare in presenza di bimbi che mal sopportano la cintura e tendono a sfilarsela.

La legge italiana va ad affrontare la questione con un articolo del codice della strada, il numero 172, teso a imporre l’uso del seggiolino omologato per ragioni di sicurezza a bambini sino ai 36 chili di peso o alti meno di 150 cm. Nel 2013 è poi entrata in vigore a livello europeo una normativa che va a definire precisi standard minimi in materia di omologazione seggiolini auto.

Il tutto sempre teso a garantire maggiore sicurezza visto che i numeri in materia parlano chiaro; e dimostrano che gli incidenti di auto sono tra le prime cause di morte tra i bambini; che la maggior parte di questi incidenti avviene su strade urbane, quindi in città, ovvero su tragitti che si tende a reputare meno pericolosi andando di conseguenza ad abbassare il livello di allerta;e che, ultimo dato di grande interesse, quasi 6 bambini su 10 viaggerebbero in auto su seggiolini inadeguati al proprio peso o alla loro altezza esponendoli quindi a maggiori rischi.

Un utilizzo appropriato del seggiolino auto per bambini può portare ad una diminuzione del rischio di morte di circa il 70%; e del 90% parlando della possibilità di riportare lesioni gravi. In aggiunta a questo è fondamentale poi ricordare che sono previste sanzioni amministrative, da multe pecuniarie al ritiro della patente, per chi non si adegua alla normativa vigente in materia di seggiolini auto per bambini.

Ovviamente trattandosi di un tema così delicato l’aspetto delle sanzioni economiche e amministrative e passa in secondo piano; perché è della sicurezza dei nostri bambini che si sta parlando.