Serata di Gala di Sos Malnate, aperte le iscrizioni

Venerdì 8 giugno, dalle ore 20, SOS MALNATE organizzerà, con la collaborazione di Franco Francescotto, la consueta Serata di Gala GALA al ristorante “Madonnina” di Cantello.

La manifestazione, che consiste in una cena e in un concerto, è divenuta ormai una tradizione primaverile sia per l’Associazione sia per i suoi simpatizzanti, che partecipano numerosi per raccogliere fondi destinati ai progetti di Sos.

«Quest’anno – spiegano gli organizzatori – raccoglieremo fondi per l’ambulanza acquistata nel ricordo di Mattia Ossuzio, un nostro giovane volontario deceduto a causa di un incedente stradale nel 2013, e per il progetto Giovani di Valore (www.giovanidivalore.com). Grazie a quest’ultimo progetto siamo riusciti a ristrutturare nel corso del 2017 la nostra sede “Paolo Grizzetti” (che è diventa il luogo di ritrovo delle attività del nostro gruppo giovanile e delle iniziative riguardati il volontariato europeo), abbiamo organizzato attività di avvicinamento al volontariato per i giovani e il percorso formativo “Giovani leader del settore non profit”».

Il momento musicale di quest’anno sarà allietato da “Gli Amis de l’Osteria” che propone uno spettacolo che passa da momenti recitativi a quelli musicali sempre raccontati in chiave comica di come si presentavano i paesi e i cortili di una volta, la vita e le storie di campagna con i loro personaggi più o meno curiosi, le storie dei mestieri oramai dimenticati.

Il contributo richiesto di 65 € comprenderà sia la cena sia lo spettacolo e sarà finalizzato ai progetti di cui detto sopra.

Ringraziamo per il sostegno ai progetti: Autocarrozzeria Nozza, Ferramenta Maccecchini, Garage Manzato, La Residenza, Fineco Bank, Insubria Med, Ontario Viaggi, Reale Mutua Assicurazioni, Tavazzi Zanetti Odontoiatri, In cammino con Mattia.

Per prenotazioni, entro il 4 giugno, potete telefonare ai numeri 0332-428555 (Marco Sarti) oppure 0332-429469 (Franco Francescotto) o scrivere all’email info@sosmalnate.it