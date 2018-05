Una serata gourmet per i cani abbandonati

Sarà una “serata gourmet” molto speciale quella organizzata per venerdì 11 Maggio agli Orti di Bregazzana.

Un’apericena con menu tutto vegetariano, con spunti esotici e prodotti del territorio: dalla focaccia con l’hummus alla crema di rapa rossa, dal cuscus alle verdure ai gnocchetti con pesto di ortica, dal gnocco fritto con bavarese di pomodoro alle polpettine veggy.

Un menù sano, ma soprattutto buono, in tutti i sensi: il ricavato infatti servirà a finanziare l’acquisto dei farmaci per la prevenzione della filariosi destinati agli ospiti del canile di Varese.



La filariosi è una malattia trasmessa dalla puntura delle zanzare che crea disturbi cardiaci e circolatori. Di difficile diagnosi, se contratta può portare anche alla morte del cane. Per questo è importante sottoporre gli animali alla profilassi in questo periodo dell’anno.

Attualmente il Canile di Varese ospita 30 cani e per riuscire a fornire a tutti le cure necessarie è stata così organizzata questa speciale apericena con degustazione, la cui quota di partecipazione è di 20 euro ed è richiesta la prenotazione.

Per prenotarsi: tel 345.5787300 email: info@legadelcane-va.it