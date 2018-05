Serata in jazz con il Martino Vercesi Quartet

Serata in jazz alle Cantine Coopuf . Venerdì 11 maggio in scena Martino Vercesi Quartet per un altro appuntamento con il #JazzInCantina, con artisti dal gusto eclettico per un risultato davvero elegante.

Giulio Visibelli – Saxes

Martino Vercesi – Guitar

Luca Dell’Anna – Hammond

Matteo Rebulla – Drums

#JazzInCantina #67JazzClubVarese

Apertura porte ore 20,00 con la possibilità di mangiare in loco con il menù di Twiggy.