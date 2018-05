Sergio Pisoni, i funerali giovedì

I funerali di Sergio Pisoni si svolgeranno giovedì 10 maggio alle ore 14,30 nella Chiesa di San Pietro in Campagna di Luino.



Lo annunciano la mamma Elisabetta, la figlia Claudia con Laura, la compagna, Stefano con gli amici di sempre, i parenti e tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Pisoni, 53 anni, è mancato come si ricorderà venerdì scorso, 4 maggio in un incidente stradale in Valganna.

Persona molto conosciuta in ambito locale, aveva partecipato come candidato consigliere comunale nel 2015, era impegnato in attività politiche e sindacali, nel consiglio confederale territoriale della Uil di Varese.

QUI PER LASCIARE UN ULTIMO SALUTO A SERGIO