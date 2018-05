Servizio di prossimità, ecco dove sarà la Polizia Locale questa settimana

Prosegue la fase sperimentale del Servizio di prossimità della polizia locale. Dopo il debutto di settimana scorsa ad Arnate, Madonna in Campagna, Cedrate e Sciarè, mercoledì 23 l’Ufficio mobile sarà presente in altri cinque rioni. Gli agenti saranno a disposizione dei cittadini per segnalazioni e suggerimenti.

L’invito ai gallaratesi da parte dell’assessore Francesca Caruso è di approfittare della presenza della polizia locale in modo da rafforzare la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadinanza.

Di seguito luoghi e orari: Cascinetta via Veneto/Sanzio ore 8.30 (30 minuti); Cajello ore 9 piazza Diaz; Crenna ore 10 piazza della Repubblica; Moriggia ore 11 via Gramsci; Ronchi ore 12 via Sciesa (30 minuti).