Sessanta quindicenni in gara…con il vocabolario

Vocabolario alla mano, venerdì 25 maggio, 61 quindicenni si sfideranno nelle aule del liceo classico Cairoli di Varese. Per il terzo anno consecutivo, il liceo ospiterà, infatti, la gara di traduzione dal Greco antico in Italiano, “C’era una volta in Grecia”, riservata a studenti del territorio nazionale del secondo anno di liceo classico. Quest’anno sono stati ben 15 i licei che hanno aderito all’invito, oltre al liceo Cairoli.

Dalle ore 14, gli studenti si cimenteranno nella traduzione di brani legati all’ambito mitologico favolistico, per continuare la tradizione che vede la scuola italiana come il miglior testimone degli studi legati al mondo della Grecia antica. In tutto il nostro paese, infatti, si diffondono iniziative volte a sensibilizzare la società al valore dei classici: agoni, conferenze, musical e rappresentazioni teatrali imperniate sulla tragedia, sull’oratoria, sulla commedia.

Anche il liceo “E. Cairoli” rivela grande vitalità, sia partecipando a gare bandite da altre regioni (Sicilia, Piemonte) sia creando agoni di portata nazionale, come “Arte retorica” dello scorso marzo e “C’era una volta in Grecia”.

La premiazione si svolgerà Sabato 26 Maggio alle ore 15.00 presso il Castello di Masnago.