Sessanta ragazzi per Musica Insieme

Il weekend del 12 e 13 maggio il Corpo Musicale “La Casoratese” presenta il 2° Stage Giovanile di Musica d’Insieme, che replica la precedente edizione del 2017.

“La Casoratese” torna quindi in campo a sole due settimane dalla vittoria della sua Junior Band al Concorso Giovanile Nazionale ad Omegna, per continuare a dare spazio alla didattica.

Questo appuntamento non è da confondersi con i Festival provinciali che da tre anni si tengono ai margini dell’autunno a Casorate. Le numerose iscrizioni, giunte fin dall’inizio di quest’anno da tutta la provincia e anche dalla nostra regione, sono servite per formare una sorta di orchestra giovanile di ragazzi provenienti da differenti realtà musicali.

Circa 60 giovani musicisti si uniranno nei giorni di sabato e domenica mattina in intense sessioni di prove orchestrali per prepararsi al concerto che sarà presentato al pubblico la domenica pomeriggio nella palestra “Pastorelli” di Casorate Sempione, appositamente attrezzata come di consuetudine.

Sempre nel segno della didattica musicale saranno ospiti anche diverse formazioni della Scuola ad indirizzo musicale “Majno” di Gallarate, una formazione delle Scuole Primaria e Secondaria di Casorate Sempione accompagnate dall’ ottetto di fiati “Otto diesis” della Casoratese, e la Junior Band di Vedano al Lambro (MB).

Questa seconda edizione vedrà anche l’esordio di Tambù, la nuova mascotte de “La Casoratese”, che sarà presentato sempre nel pomeriggio di domenica.

L’appuntamento è quindi domenica alle 15:00, con ingresso gratuito, alla palestra di Casorate Sempione.