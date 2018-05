Una settimana di lavori sulla diramazione Gallarate-Gattico

Autostrade per l’Italia comunica che sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione, saranno effettuate una serie di chiusure notturne.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico

Chiusura dell’uscita della stazione di Besnate:

per una notte, dalle ore 21:00 di lunedì 7 alle ore 06:00 di martedì 8 maggio per chi proviene sia dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (Gravellona Toce) sia dalla A8 Milano-Varese (Milano), per una notte, dalle ore 21:00 di martedì 8 alle ore 06:00 di mercoledì 9 maggio, per chi proviene dalla A8 (Milano); per una notte, dalle ore 21:00 di mercoledì 9 alle ore 06:00 di giovedì 10 maggio, per chi proviene sia dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (Gravellona Toce) sia dalla A8 Milano-Varese (Milano).

in alternativa, a chi proviene dalla A26 (Gravellona Toce) si consiglia di utilizzare l’uscita di Sesto Calende Vergiate ed a chi proviene dalla A8 (Milano) si consiglia di uscire a Solbiate Arno, sulla A8 Milano-Varese e percorrere la S.P. n. 26, in direzione di Besnate.

Chiusura dell’uscita della stazione di Sesto Calende Vergiate, per chi proviene da Gravellona Toce:

per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 8 alle ore 06:00 di mercoledì 9 maggio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita della stazione di Castelletto Ticino, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico.

Chiusura dell’entrata della stazione di Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese: per una notte, dalle ore 22:00 di mercoledì 9 alle ore 06:00 di giovedì 10 maggio. In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione di Besnate, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico.

Sulla A8 Milano-Varese:

Chiusura dell’entrata dello svincolo di Solbiate Arno, verso Milano: per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 10 alle ore 06:00 di venerdì 11 maggio. In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Cavaria, al km 34+000 della stessa A8.