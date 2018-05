Sezione primavera alla scuola Jolanda Trolli

Nella scuola dell’Infanzia “Jolanda Trolli” di Avigno a Varese apre la Sezione Primavera dedicata ai bimbi di età tra i 24 e i 36 mesi. Si potenziano dunque i servizi per l’infanzia del Comune di Varese che dal prossimo anno scolastico – 2018/2019 – offrirà una possibilità in più alle famiglie varesine.

«Per il prossimo anno – spiega l’assessore ai Servizi educativi, Rossella Dimaggio – riusciamo a soddisfare l’intera domanda di iscrizioni per le scuole dell’Infanzia comunali e verranno accolte tutte le richieste presentate a oggi dai genitori. Per questo abbiamo deciso di potenziare i servizi aprendo la sezione primavera in una delle scuole che potrà accogliere i bambini di età compresa tra i due e i tre anni dando una opportunità in più alle famiglie varesine che potranno scegliere di usufruire di questo servizio e proseguendo il nostro lavoro di migliorare la conciliazione dei tempi grazie a questa nuova possibilità».

Dal 28 maggio al 15 giugno quindi si apriranno le iscrizioni per la Sezione Primavera che verrà aperta presso la “Jolanda Trolli” di Avigno, scuola che presenta tutti i requisiti previsti dalle normative per ospitare questo nuovo servizio.

Nella sezione primavera che partirà a settembre del 2018 sarà rispettato un rapporto numerico tra personale educativo e iscritti di un educatore ogni 10 bambini. Inoltre verrà realizzato un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato, nonché l’impiego di personale educativo professionalmente idoneo per la specifica fascia di età dei bambini. Il nuovo servizio si doterà di un progetto educativo specifico in cui sia evidenziata la continuità educativa con le strutture afferenti dedicate ai bambini da 0 a 6 anni.

Considerato che i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2019 possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia, la Sezione Primavera accoglierà, prioritariamente, i bambini che compiranno i due anni di età dal 1° maggio al 31 dicembre 2018. Nel caso il numero di richieste fosse superiore al numero di posti disponibili verrà stilata un’apposita graduatoria.