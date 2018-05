Una sfilata “da cani” per il canile di Varese

(foto di repertorio, tratta dalla sfilata della Varese design Week)

Sabato 26 Maggio a partire dalle 17 , via Donizetti a Varese diventerà una passerella speciale: in programma una sfilata-evento di beneficenza organizzato dalle principali attività commerciali del centro storico, in collaborazione con il comune di Varese e Confesercenti e l’associazione Galgo’s & Co per sensibilizzare l’adozione di cani, e più specificamente sensibilizzare sul problema dei levrieri in Spagna.

Sfileranno, insieme agli amici “pelosi” del canile, adottati in questi mesi, i loro padroni e i negozi di abbigliamento e accessori della zona. In programma abbigliamento casual ed elegante, attrezzatura da danza, moda da skate e persino abbigliamento intimo: ma ci saranno anche spettacoli di magia, musica, aperitivi creativi dei locali di via Donizetti e tante altre sorprese.

Il programma si articolerà così: alle 17 Presentazione dell’associazione Galgo’s & Co che darà voce con le proprie testimonianze agli amici quadrupedi. Poi, alle 17.30, apertura della sfilata: tutte le adottanti, indossando i capi dei negozi sponsor, sfileranno sul tappeto rosso con i loro cani rendendo questo momento unico. per finire poi, giochi di magia proposti dai maghetti dell’associazione culturale Binario 9 3/4.