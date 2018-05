Sgombero al nuovo Telos, un ragazzo sale sul tetto

Il blitz delle forze dell’ordine è scattato tra le 8 e le 9 del mattino di questo giovedì 24 maggio in via San Francesco allo stabile occupato dai ragazzi del centro sociale Telos.

Sul posto sono accorsi tre blindati della polizia, diversi uomini e mezzi di carabinieri e polizia locale e i vigili del fuoco.

All’interno dello stabile, una proprietà privata disabitata e occupata abusivamente dal gruppo di ragazzi, erano rimasti in pochi. Alcuni sono stati portati fuori nei primi attimi concitati del blitz ma almeno uno è salito sul tetto per evitare di essere preso.

In questa fase i vigili del fuoco hanno montato il grosso “cuscino” anticaduta al di sotto dell’immobile. La via San Francesco è chiusa al traffico da via san Giuseppe a via Sabotino.