“Sguardi d’azzardo”, una mostra fotografica per uscire dalla dipendenza

Aprirà da lunedì 21 maggio 2018 fino al 28 maggio 2018, la mostra fotografica “Sguardi d’azzardo”, ospite della Biblioteca Comunale di Cavaria con Premezzo, in via Fermi.

Tra una lettura e una ricerca, in un ambiente tranquillo e fonte di riflessione, avrete l’occasione di riflettere sul tema del gioco d’azzardo e sulle sue conseguenze negative, che non coinvolgono solo chi gioca ma anche l’intera famiglia e la rete amicale.

Questa mostra fotografica prende origine dal concorso fotografico “Sguardi d’azzardo” realizzato nel 2016 nell’ambito del Progetto “LiberANDoci dall’Overdose da Gioco d’azzardo”(Ente Capofila Comune di Samarate; finanziato da Regione Lombardia). Tale concorso aveva voluto sollecitare fotografi professionisti ed amatoriali a fare emergere degli scatti che parlassero del loro modo di vedere l’Azzardo.

A partire da questo primo lavoro, è stata fatta una scelta tra le immagini più suggestive e significative, che sono state reinterpretate attraverso un percorso guidato finalizzato ad approfondire gli aspetti salienti della tematica.

Sguardi a volte crudi, a volte pungenti, sempre profondi e mai banali, per puntare i riflettori su un fenomeno ormai non più trascurabile che sta mettendo in difficoltà molte famiglie. Per questo, i visitatori potranno lasciare anonimamente su un quaderno conservato vicino alle foto i loro commenti, testimonianze e pensieri suscitati dalle immagini.

La mostra è diventata itinerante: infatti ad aprile è stata ospitata dal locale libero dal gioco “Chocolat” di Gallarate, a maggio dal Comune di Buguggiate duante la festa del paese e ora dal Comune di Cavaria, per poi essere successivamente allestita nel Comune di Lonate Pozzolo e di Cardano al Campo nel mese di giugno.

Parlare del problema attraverso le immagini della mostra è anche un modo per offrire una via di uscita a tutte quelle persone (giocatori e familiari) che sono state colpite e che possono rivolgersi allo sportello per combattere la dipendenza: 339-3674668.

Si ringraziano l’Ente Capofila (Comune di Samarate), tutti i partner del progetto e i Comuni che hanno permesso di allestire la mostra nei loro spazi.

Una collaborazione di rete che ha unito più attori della società civile e istituzionale per dire tutti insieme: #azzardotivinco.