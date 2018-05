Tra Shakespeare e Dario Fo, sul palco i ragazzi del Don Milani

Nell’attuale anno scolastico l’Istituto Don Milani ha attivato una serie di iniziative per avvicinare i ragazzi a teatro. Gli studenti hanno avuto la possibilità di assistere a rappresentazioni interessanti e coinvolgenti, come “Il sindaco del Rione Sanità” di De Filippo, al Piccolo di Milano e un adattamento di “Dieci piccoli indiani” di A. Christie, proposto dal Teatro Carcano, sempre a Milano, potendo apprezzare lo spettacolo di allestimenti di compagnie teatrali di alto livello. Anche il Teatro Grassi di Tradate ha visto ospiti gli studenti del Don Milani per rappresentazioni legate a temi dell’attualità, come la violenza sulle donne e li dinamiche interculturali, presentate da Compagnie locali appositamente invitate.

Infine, un gruppo di studenti, sia della sezione di Tradate che di Venegono hanno aderito alla proposta di partecipare al laboratorio teatrale, promosso dall’Istituto per il secondo anno e coordinato da Fabio Bergamaschi dell’Associazione culturale Oplà.

Fabio e i ragazzi hanno ideato uno spettacolo, dal titolo “Chi è di scena?” che, tra un omaggio a Shakespeare e un ricordo di Dario Fo, farà riscoprire il fascino delle storie raccontate sul palcoscenico; Gli alunni del laboratorio teatrale del Don Milani presenteranno la spettacolo a tutti gli studenti dell’Istituto nella mattinata di Giovedì 24 Maggio, presso il Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, in replica serale per i genitori e aperta al pubblico alla sera, alle ore 21.