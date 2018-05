Shopping di giorno, corteo al pomeriggio tardi: raggiunto l’accordo sul Varese Pride

Un Pride a pomeriggio inoltrato (cosi i partecipanti non prendono l’insolazione, e i commercianti avranno le vie aperte di sabato per gran parte della giornata) e piena disponibilità di piazza Monte Grappa per la festa finale, che a questo punto sarà dopo la chiusura dei negozi.

E’ questo il salomonico risultato raggiunto tra gli organizzatori di Arcigay e l’assessorato alle attività produttive del comune di Varese per la giornata del Varese Pride, che cadrà sabato 16 giugno prossimo.

Un risultato soddisfacente per tutti ma soprattutto frutto della collaborazione al tavolo promosso dall’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin, che ha visto coinvolte l’amministrazione comunale, Arcigay Varese, le Associazioni di Categoria del Commercio e Pubblici Esercizi, le Forze dell’ordine e la Polizia locale, che dopo una serie di incontri ha raggiunto un’intesa per il buon svolgimento dell’iniziativa Varese Pride.

SHOPPING DI GIORNO, PRIDE DALLA META’ POMERIGGIO FINO A SERA: LA NOVITA’ 2018

La novità principale di quest’anno, raggiunta in seguito ad un accordo che ha trovato consenso trasversale, è quella di spostare la partenza del corteo da via Sacco alle 17.30 e non nel primo pomeriggio come negli anni precedenti.

«In questo modo verranno preservati gli interessi di tutti, garantendo il maggior numero di ore della giornata del sabato per lo shopping, senza temporanee interruzioni della circolazione fino al tardo pomeriggio, in particolare per l’accesso a Varese dall’autostrada – spiega la nota del comune – Inoltre la partenza ritardata di due ore darà modo ad Arcigay Varese di terminare il corteo del Varese Pride direttamente in piazza Monte Grappa dove si svolgerà la parte finale dell’iniziativa con i discorsi conclusivi e la musica».