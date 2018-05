Show di fine anno per la Pattinatori Ghiaccio Varese

Tradizionale appuntamento primaverile con il pattinaggio sulla pista del PalAlbani di Varese. Domenica 27 maggio andrà infatti in scena il classico spettacolo organizzato dalla Pattinatori Ghiaccio Varese, una delle società che da tanti anni formano gli specialisti di questa disciplina nella nostra città.

Lo show portato in scena questa volta si intitola “I favolosi Anni ’90” e vedrà sul ghiaccio a partire dalle 17,15 gli atleti della scuola di pattinaggio. Sull’aria delle più belle musiche dei “Novanta”, si esibiranno sia i bambini e i ragazzi, sia gli adulti tesserati per la PGV, suddivisi in vari gruppi. Grinta ed eleganza saranno le qualità espresse sul ghiaccio, per chiudere una stagione lunga e ricca di soddisfazioni.

Lo show di maggio serve anche infatti per riepilogare quanto avvenuto nel corso dell’annata sportiva. Nel 2017-18 la PGV ha ottenuto diversi risultati anche in ambito nazionale e internazionale. Su vari podi sono salite Giulia Frigo,Valeria Rizzello, Sofia Del Bene, Chiara Andreoletti, Emma Roggeri, Giorgia Roschi, Alice Coletto, Margherita Facco, Sara Bosi, Alice Cespa, Viola Puliafito, Giorgia Riccardi, Yuanita Lanzarotto, e Sofia Moroni. Altre atlete hanno invece conquistato piazzamenti di rilievo nel corso dei propri impegni.

Buon successo anche per il “1° Trofeo Adriana Rizzi” che ha visto cimentarsi per la prima volta i bambini dei corsi con il loro primo disco di gara. Lo show di fine anno è anche un modo per ringraziare le insegnanti che lavorano con la Pattinatori Ghiaccio Varese: Lilia Ronco, Patrizia Mauri, Albarosa Brugnoni, Giulia Lana, Alice Luccisano. Con loro Laura, Elena, Giulia, Marta, Lalla, Barbara, Jasmin e Valentina, la coreografa Francesca Caputo e tutto lo staff tecnico.