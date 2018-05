Si avvicina alla ex nonostante il divieto

Aveva il divieto di avvicinarsi alla ex,ma non l’ha rispettato. E ora finisce agli arresti domiciliari.

Protagonista un 38enne di Lonate Pozzolo, pregiudicato, già destinatario di misura di sorveglianza speciale e di divieto di avvicinamento alla ex.

Le violazioni accertate dai carabinieri hanno spinto il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto a emettere una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. L’uomo quindi non solo dovrà stare lontano dalla ex, ma dovrà pure rimanere in casa.