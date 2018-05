Si avvicina l’estate e la colonia di Alassio torna protagonista

Si avvicina l’estate e la colonia di Alassio torna grande protagonista. Dopo il successo ottenuto l’anno scorso con oltre 1600 presenze nella struttura di proprietà del Comune di Busto Arsizio, la cooperativa Multiservices di Angelo Marchini è pronta ad accogliere bambini e famiglie per una stagione all’insegna del divertimento, dello sport e non solo.

La Residenza Sorriso dei Bimbi si trova su un colle verdeggiante che domina la città di Alassio, molto vicino a due importanti impianti sportivi (campo di calcio e palazzetto dello sport). La sistemazione avviene in camere da 4 a 8 posti letto (non a castello) con comodi servizi al piano. La struttura dispone di ampi spazi ludici e ricreativi ed è dotata di spiaggia e fornisce una serie di attività per i ragazzi che vanno dallo sport ai corsi di primo soccorso ma anche corsi di computer hacking e di robotica (per ulteriori informazioni www.nuevaidea.it oppure residenzaalassio@gmail.com o al numero 389501180).

Il summer camp Alassio 2018 propone due tipologie di proposte per i bambini dai 6 ai 14 anni a partire dal mese di giugno con soggiorni di una o di due settimane che copriranno tutto il periodo delle vacanze dal 17 giugno (con il primo turno) fino all’11 agosto.

La presentazione si è svolta questa mattina in sala giunta a Palazzo Gilardoni dove Marchini e l’assessore ai Servizi Sociali Miriam Arabini hanno presentato l’iniziativa. Insieme a loro anche Cesare Bonfiglio e Ornella Gobbi di Nuova Busto Musica che hanno, invece, presentato la vacanza musicale ad Alassio.

Dall’8 al 14 luglio, infatti, si potrà mandare i propri figli alla colonia ligure attraverso la Nuova Busto Musica che ha organizzato la possibilità di trascorrere qualche giorno al mare approcciandosi anche ad uno strumento musicale. I due responsabili di Nbm specificano che non si tratta di un corso di musica ma di una modalità giocosa di approcciarsi ad alcuni strumenti realizzando uno spettacolo musicale che andrà in scena l’ultima sera prima del ritorno in città.

Le iscrizioni sono aperte presso la sede di via Pozzi dal 15 al 30 maggio e ci sarà una presentazione il 21 maggio alle ore 21:00 sempre in via Pozzi, aperta a tutti e dove verrà spiegato come funzionerà il campus.

Anche la società calcistica Antoniana offre ai propri iscritti la possibilità di effettuare un soggiorno all’insegna dello sport dal 17 al 24 giugno (per info ed iscrizioni 3397859360).