Si balla in Broletto con la Silent Disco

Questo weekend si balla con centinaia di cuffie nello storico Palazzo Broletto di Gallarate. È la silent disco che per la prima volta approda nella città dei due galli.

Dopo l’enorme successo al Museo del Tessile di Busto Arsizio, il fortunato format realizzato e promosso dall’Associazione Culturale Le Officine arriva questo weekend nello storico Palazzo Broletto nel cuore di Gallarate. Un evento per tutte le età all’insegna del divertimento a suon di musica nel completo rispetto della quiete pubblica.

La musica suonata contemporaneamente dai tre dj (ciascuno con un genere musicale differente) è silenziosa grazie a un sistema di diffusione con centinaia di cuffie wireless luminose, e selezionabile attraverso i tre canali delle cuffie, elementi che hanno sempre conferito a questo format un enorme successo in tutta la Provincia di Varese e non solo.

«Nel tempo abbiamo ricevuto tantissime richieste per organizzare una festa silenziosa in questa città e finalmente potremo soddisfare questo desiderio di moltissimi, sarà una speciale Silent Disco in un luogo simbolo della storia di Gallarate, il meraviglioso Palazzo Broletto. Per regalare un’esperienza davvero unica e indimenticabile utilizzeremo un sistema di illuminazione del tutto innovativo in grado di valorizzare le antiche mura, i porticati e ogni dettaglio di questa magnifica location, mentre per il pubblico abbiamo preparato molte sorprese per farli interagire e “giocare” con i DJ sul palco».

Come in altri casi, quelli delle Officine sottolineano il rapporto positivo con le amministrazioni comunali: «Siamo molto contenti di aver incontrato un’amministrazione molto collaborativa e attenta alle esigenze dei propri cittadini. In particolare il merito di questa iniziativa va all’assessore alle politiche economiche Claudia Mazzetti. Questa primissima collaborazione tra il Comune di Gallarate e l’Associazione Culturale LeOfficine vuole essere un punto di partenza per sviluppare nuovi progetti dalla grande attrattiva per i gallaratesi e non solo, iniziative volte sì all’intrattenimento ma anche alla cultura e all’aggregazione».

La Silent Disco si terrà venerdì 11 e sabato 12 maggio (dalle 21.30) in via Cavour 6.