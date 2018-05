Si cerca Daniele, scomparso da lunedì

Non si trova da ieri mattina, lunedì 21 maggio, Daniel Marafon, legnanese di 17 anni studente dell’Isis Bernocchi.

Il ragazzo non si è presentato a scuola e non ha più dato sue notizie a familiari e amici. I genitori hanno subito allertato le forze dell’ordine. L’ultimo segnale registrato risale a ieri alle 22 quando il ragazzo è stato rintracciato da un ripetitore telefonico di via Napoli, che ha un raggio di azione di circa un chilometro.

È un ragazzo alto e magro e ieri mattina indossava una felpa nera con un teschio stilizzato. Era uscito con la bicicletta mountain bike di colore nero.

Se qualcuno dovesse vederlo, è pregato di contattare i Carabinieri di Legnano.