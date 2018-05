Si cercano volontari per l’ Alzheimer Fest

Dopo il successo della Prima Edizione dell’Alzheimer Fest nazionale tenutasi lo scorso settembre proprio a Gavirate, riparte ora il ViAggio dell’Alzheimer Fest. L’Associazione Rughe, che promuove l’iniziativa, in collaborazione con Enti e altre numerose realtà associative cerca volontari per la Festa 2018 che si terrà a Gavirate dal 16 giugno al 15 luglio.

Il ViAggio dell’Alzheimer Fest sarà una festa con tanti eventi, spettacoli, danze, incontri, concerti. Si terrà sul lungolago a Gavirate, in centro paese, al Chiostro di Voltorre.

Ci sarà bisogno di volontari per costruire e gestire una logistica complessa, per accogliere e accompagnare durante i giorni di festa chi arriva, da vicino e da lontano, per condividere in sicurezza e serenità gli eventi della Festa.

Per chi vuole informazioni o vuole già aderire l’appuntamento è mercoledì 16 maggio dalle 18,30 alle 21,00 in Biblioteca a Gavirate.

Per informazioni: progetto.rughe@gmail.com

tel. 366 6457422 (Claudia)

Biblioteca Comunale

Via De Ambrosis, 11

21026 Gavirate

0332/748278

biblioteca@comune.gavirate.va.it

orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, sabato 9.00 – 12.30