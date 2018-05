Si inaugura la biblioteca nell’Antico cascinale lombardo

A sei mesi esatti dal giorno in cui la Biblioteca comunale di Cantello ha aperto i battenti presso la nuova sede dell’Antico cascinale lombardo, in Via Monastero, è giunto il momento dell’inaugurazione ufficiale, che si terrà il prossimo 16 giugno.

Galleria fotografica Cantello - La biblioteca comunale di Cantello 4 di 13

«Sono stati mesi intensi durante i quali il pubblico ha scoperto e ampiamente apprezzato le nuove opportunità offerte dalla Biblioteca comunale – spiegano gli amministratori cittadini – mesi in cui gli utenti (non soltanto cantellesi) hanno familiarizzato con le nuove sale e hanno definitivamente inserito la Biblioteca tra gli appuntamenti fissi della loro routine di vita».

Sabato 16 giugno, a partire dalle ore 10.30, la Biblioteca inaugurerà ufficialmente la nuova sede e ringrazierà la Fondazione Delle Piane per la donazione che ha permesso di arredare in modo moderno e funzionale le sale del cascinale. Sarà scoperta una targa che ricorderà questo atto generoso.

Dopo i discorsi ufficiali e la benedizione dell’edificio la mattinata si concluderà con la visita alla Biblioteca e un rinfresco offerto a tutti i presenti.