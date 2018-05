Si inaugura “Il sentiero per tutti”, il Monte Orsa è senza barriere

Quaranta metri che per molti possono fare la differenza. Il Sentiero per tutti, un progetto realizzato dagli Amici del Monte Orsa, apre a chi ha difficoltà di movimento, una finestra sulla bellezza della Valceresio, permettendo di raggiungere un belvedere che prima non era accessibile alle carrozzine.

(foto Amici del Monte Orsa)

Il sentiero, concluso da qualche settimana, sarà inaugurato sabato 9 giugno alle 11 con una cerimonia e un aperitivo nell’area pic nic dei camminamenti del Monte Orsa.

A realizzare l’opera, con il sostegno del Comune di Viggiù, un gruppo di volontari dell’associazione Amici del Monte Orsa che grazie al loro lavoro sono riusciti a portare a termine il sentiero con una spesa davvero contenuta, poco più di 3.000 euro.

«Siamo davvero soddisfatti – dice Claudio Gavarini, presidente dell’associazione – Il nostro obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare il nostro splendido territorio, e questo anche rendendo accessibili sentieri o realizzando interventi che permettano a tutti di godere della bellezza del Monte Orsa».

Le proposte dell’associzione, nata solo tre anni fa, sono già state molte, dagli apericena in vetta alle escursioni sulla Linea Cadorna con rievocazioni storiche in costume, per non dimenticare l’Orsa Pravello Trail e la cronoscalata “Record dell’Orsa”.

Il prossimo appuntamento, dopo l’inaugurazione, sarà per il 30 giugno, con l’apericena non in vetta ma sul Colle. Quest’anno infatti l’arrivo della passeggiata con degustazione sarà al Colle di Sant’Elia.

Ma i volontari di Amo sono al lavoro anche su un altro ambizioso progetto: «Stiamo lavorando al recupero della cava della Brusada, a Saltrio, una vecchia cava dismessa nel 1939, che vogliamo rendere agibile e visitabile, per utilizzarla anche come suggestivo teatro per musica e spettacoli. Un intervento importante che contiamo di inaugurare nella primavera del 2019». Un progetto destinato a creare un importante punto di interesse in un territorio che rientra nel comprensorio del sito Unesco del Monte San Giorgio.

Intanto fervono i preparativi per l’inaugurazione del 9 giugno, a cui parteciperanno anche alcuni atleti della PolHa di Varese.

Amo ricorda che l’accesso al Monte Orsa sarà possibile solamente a piedi, parcheggiando l’auto in località Rendemuro (a Sant’Elia, Viggiù) oppure in auto se over75 anni, o con permesso speciale, o con cartellino disabili.