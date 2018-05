Si infrange il sogno A2 per la Pallavolo Saronno

Brutto risveglio per la Pallavolo Saronno: si è infranto qui il “sogno A2”. I biancoblu guidati da coach Leidi alzano bandiera bianca in Gara 2 contro la formazione del Delta Volley, che prosegue la cavalcata approdando alle fasi finali dei playoff.

Dire che è amareggiato coach Leidi a fine gara è dire poco: “Non si può commentare una partita di questo tipo perché credo che non siamo riusciti neanche a giocare. Dispiace perché la gara di mercoledì ci aveva dato delle indicazioni che potevamo sfruttare meglio, però alla fine la stanchezza e il fatto di essere sempre stati sotto pressione fisicamente e mentalmente non ha portato a giocarci i playoff nel migliore dei modi».

«Rimango dell’idea – prosegue l’allenatore di Saronno – che con la squadra al completo avremmo vinto tranquillamente questi due turni. Mi dispiace perché potevamo chiudere meglio una stagione che, a dispetto di questi playoff, è stata comunque positiva. Seppur sempre segnata da una serie di infortuni, che non sono un alibi, però ogni volta si andava a minare il morale dei ragazzi, che alla fine hanno sicuramente un po’ mollato. Dispiace solo chiudere questi due anni in questo modo; ricordo però che abbiamo fatto 130 punti in 2 anni, ritoccando tutti i record per questa società».

Delta Volley Porto Viro – Pallavolo Saronno 3-0 (25-17, 25-12, 25-17)

Delta Volley Porto Viro: Osellame, Maniero 13, Luisetto 8, Masiero 2, Cuda 11, Dordei 12, Fusaro (L), De Angeli, Pavan 1, Gallo 1, Lamprecht, Fregnan, Perini, n.e. Di Pietro A. Allenatori: Di Pietro M., Bivi

Pallavolo Saronno: Della Pietra, Gaggini 9, Buratti 7, Ronzoni 4, Rigoni 3, Canzanella 6, Rudi (L), Kely 2, Cafulli 2, n.e. Spairani, Bigogno, Scarpino, Guglielmo (L2). Allenatori: Leidi, Mangiatordi