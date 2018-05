Si torna a pedalare nei rioni, tra bici e scoperta della città

Domenica 13 maggio seconda tappa del tour nei rioni in bicicletta organizzato dall’assessorato alla Sicurezza (all’interno nella campagna #usalabiciclettainsicurezza) in collaborazione con il Distretto urbano del commercio. Sempre con partenza alle 10 da palazzo Broletto, il serpentone di due ruote, scortato dalle moto degli agenti della polizia locale di Gallarate, attraverserà Crenna, i Ronchi per poi arrivare alla Moriggia. Un percorso non impegnativo, adatto alle famiglie, di nove chilometri in tutto.

La prima giornata (nella foto, della S.C. Crennese) ha visto una grandissima partecipazione, quasi un centinaio di persone, accompagnate dalla Polizia Locale per le vie di Cedrate, Sciarè e Cajello, con la scoperta – tra l’altro – della piccola chiesetta del Lazzaretto di Cedrate, oggi un po’ nascosta tra case e capannoni e sconosciuta ai più.

Questa volta invece la tappa di scoperta della storia della città sarà in viale dei Tigli, ai piedi della scalinata: come accaduto settimana scorsa per il Lazzaretto, sarà presente un “Cicerone” che racconterà storia e leggende legate al luogo. Il giro terminerà all’oratorio della Moriggia, dove verrà offerta la merenda a basa di una bibita dissetante e cioccolato, ideale per recuperare le energie. La Polizia Locale si metterà a disposizione per “scortare” chi lo vorrà lungo la strada del ritorno verso il centro città.

Queste le vie attraversate: via Cavour, via Damiano Chiesa, largo Boito, via Pastori, via Gerolamo Cardano, via Ferraris, via Bottini, via Cadolini, via Palestro, via Rusnati, via Marsale, via Cavallotti, via Carducci, via Cinque Giornate, viale dei Tigli (con sosta alla scalinata di Crenna), via Lamarmora, via Galvani, via Pietro Micca, via Bellini, via dei Mille, via Bettolino, cavalcavia di via Sciesa, largo Beethoven, via Padre Lega, via delle Rose, via Sottocorno, cavalcavia di via Sciesa, via Monteleone, via Gramsci (arrivo all’oratorio della Moriggia).

In caso di pioggia il tour verrà annullato e spostato a domenica 27 maggio.

Successivo e ultimo appuntamento è in programma il 20 maggio, quando il tour in bicicletta toccherà i rioni di Arnate, Madonna in Campagna e Sciaré.