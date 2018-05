Si vota il contratto di Governo, l’M5s Invidia: “Con la Lega l’intesa è sul programma”

La piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle è già stata aperta al voto degli attivisti per approvare o bocciare il “contratto” di intesa con la Lega per la formazione del Governo.

La bozza definitiva è uscita in mattinata e sia i 5 Stelle che la Lega hanno scelto di sottoporlo alla propria base: i primi attraverso il voto online sulla piattaforma e gli altri attraverso una consultazione nelle piazze.

«Lo abbiamo sempre promesso e ora lo stiamo facendo: gli attivisti potranno dire la loro sul contratto di Governo – racconta il deputato varesino del M5s Niccolò Invidia -. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto perché rispecchia i 20 punti del nostro programma elettorale».

Da semplice parlamentare Invidia non era tra le “diplomazie” dei due partiti che hanno concordato il programma: «sono però contento di vedere che sono riportati soprattutto i temi sulle politiche giovanili e dei nuovi lavori che sono i temi dei quali mi dovrò occupare in Commissione lavoro alla Camera».

L’intesa con la Lega non costituisce invece un problema secondo Invidia, a dispetto dell’opposizione che c’era tra i due partiti fino a prima delle ultime elezioni: «Non ci saranno problemi – spiega Invidia – perché il rapporto con la Lega non va percepito come una tradizionale alleanza: tra di noi rimangono divergenze dal punto di vista ideologico ma con senso di responsabilità abbia trovato un accordo su singoli temi. L’intesa è sui punti del programma».