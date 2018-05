Sicurezza informatica, un convegno per difendere le aziende dai cyber-attacchi

Come difendere l’azienda dal rischio Cyber. Si intitola così il convegno che si terrà giovedì 24 maggio alle ore 14.30 a Busto Arsizio, in Via Cellini n.22 presso lo Studio legale Albè & Associati, in collaborazione con Marsh.

Visione strategica della sicurezza, scelta oculata dei provider e degli strumenti di alert, supporto dei consulenti: l’aumento degli attacchi informatici rende ormai inderogabile per le aziende – anche alla luce dell’imminente applicabilità del GDPR – l’attuazione di rimedi strutturali contro il rischio cyber, così da evitare danni economici oltre che reputazionali di ingente entità.

Lo Studio Legale Albè & Associati vuole offrire un’occasione di incontro e confronto, con il contributo dei numerosi professionisti che interverranno in questa giornata: gli avvocati Stefania Spinelli, Stefania Colombo, Micaela Barbotti e la Dott.ssa Giulia Suigo affronteranno i diversi ambiti giuridici di incidenza della minaccia cyber; i broker assicurativi di Marsh Stefano Ciampiconi e Niccolò Magnani si occuperanno invece rispettivamente degli aspetti consulenziali e delle soluzioni assicurative per le aziende.

Per partecipare occorre registrarsi all’indirizzo mail info@albeeassociati.it oppure telefonare ai numeri 0331.639176 – 3469577685.

Albè & Associati Studio Legale

chiara.greco@albeeassociati.it 346.9577685

Orario convegno: dalle 14.30 alle 17.00 presso Studio Legale Albè & Associati (via Cellini n. 22 Busto Arsizio)