Silvano Scaltritti, e le sue “Note nell’aria”

Dopo il successo in Russia e dopo l’esecuzione dello Stabat Mater per coro e orchestra, una nuova composizione del Maestro Silvano Scaltritti verrà eseguita per la prima volta venerdì 25 maggio, presso la Palazzina Liberty di Milano, in Largo Marinai d’Italia 1 (inizio concerto ore 21).

Nel corso della serata intitolata “Strings meet Winds”, verrà eseguito in prima mondiale un concerto per violino e orchestra di fiati, dal titolo “Note nell’aria”.

L’esecuzione sarà affidata al violinista americano Brandon Christensen, accompagnato dalla Civica Orchestra di Fiati di Milano, diretta dal Maestro Stefano Martinotti.

E’ decisamente un periodo molto intenso per il Maestro Silvano Scaltritti, le cui composizioni dono eseguite in tutta Europa e negli Stati Uniti, riscuotendo sempre calorosi consensi di pubblico e di critica.

L’ingresso a “Strings meet winds” è libero fino a esaurimento posti.