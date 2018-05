I sindacati uniti al fianco di Mattarella: “Siamo molto preoccupati”

E’ con una nota congiunta che Cgil Varese, Cisl dei laghi e Uil Varese esprimono la propria solidarietà a Sergio Mattarella. Ecco la nota integrale diffusa in queste ore

La giornata di ieri è stata una giornata molto difficile per il nostro Paese.

Siamo molto preoccupati per la grave situazione istituzionale e politica che si è determinata. Crediamo che si debbano recuperare i toni di un confronto civile ed atteggiamenti responsabili. La crisi istituzionale rischia di farci regredire come Paese e arretrare sul piano economico cancellando anni di sacrifici con la crescita dello spread.

Esprimiamo la nostra vicinanza al Presidente della Repubblica oggetto di un attacco fuori luogo considerato il senso di responsabilità e di attaccamento alle istituzioni che da sempre ha dimostrato. Un quadro politico più stabile che non metta in discussione la nostra vocazione europea è condizione necessaria perché si affermi la crescita economica e si dia impulso all’occupazione e al lavoro così come hanno ribadito sia il presidente di Univa Comerio che quello di Confindustria Boccia all’assemblea generale di Univa oggi a Busto Arsizio.

Recuperiamo un confronto e un sano pragmatismo necessari per uscire da un clima di scontro poco utile al mondo del lavoro e dell’impresa già in una fase delicata.

Riteniamo significativo che la relazione di Riccardo Comerio abbia sottolineato l’importanza di questo confronto che ha permesso a sindacati e impresa di gestire una lunga fase di crisi ed oggi di costruire le premesse per uscirne lavorando insieme.