I sindaci: “Bravi i volontari, hanno lavorato nella bufera”

Sono due dei paesi colpiti dalla grandinata di domenica, Germignaga e Cremenaga e i loro sindaci oggi ringraziano i tanti volontari della protezione civile che si sono prodigati subito per arginare i problemi dovuti alla mega precipitazione.

Non senza polemiche con la Provincia, il sindaco di Cremenaga Domenico Rigazzi afferma che: «I mezzi per lo sgombero della grandine sono stati messi a disposizione del comune di Cremenaga, i volontari con il coordinatore Marco Rigazzi e la responsabile del picchetto Carmen Carta della Protezione civile del Piambello distaccamento di Cremenaga hanno fatto tutto il lavoro di sgombero del tratto della SP61 dalla grandine di competenza della Provincia. I mezzi provinciali sono arrivati a lavori quasi ultimati dopo mio sollecito al consigliere Provinciale Bertocchi Paolo e questo non è il massimo dell’organizzazione».

Il ringraziamento per quello che è stato fatto va sempre ai volontari della Protezione Civile del Piambello distaccamento di Cremenaga che hanno svolto il lavoro più impegnativo e faticoso, alla Polizia, ai Vigili del Fuoco di Luino che hanno liberato le auto bloccate sulla SP 61».

Anche il collega di Germignaga Marco Fazio ringrazia «i volontari della protezione civile che per due ore hanno lavorato duro, se non ci fossero stati loro sarebbe stato molto difficile risolvere il problema».

Nella parte alta del paese, verso Brezzo di Bedero, ieri sera si è sfiorata la tragedia, con una grande pianta caduta che ha convogliato la forte pioggia a valle, entrata nella casa di un anziano residente di origini tedesche riuscito appena in tempo a scappare: nella sua abitazione, che si trova sulla destra salendo a Brezzo, i vigili del fuoco hanno trovato fino a 70 centimetri di grandine e fango.