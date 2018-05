Il sindaco Aimetti ai colleghi: “Stringiamoci alle istituzioni”

Un momento delicato per la storia del paese in cui occorre dire con chiarezza da che parte si sta.

È l’invito che il sindaco di Comerio Silvio Aimetti rivolge ai suoi colleghi primi cittadini del territorio: « Sabato mattina, per le celebrazioni del 2 giugno, ho deciso per la prima volta da quando sono sindaco, di partecipare in rappresentanza della Comunità Comeriese anche alla cerimonia organizzata a Varese dalla Prefettura alle ore 10, spero di vedere tanta gente e tanti colleghi Sindaci, in questo momento è importante che le Istituzioni siano unite tra loro al di là delle appartenenze di partito.

Nel pomeriggio alle 17, a Comerio festeggeremo come di consueto con il concerto della Filarmonica in Piazza del Comune»