Il sistema sanitario si cura di Deborah: il comitato non serve più

Si è sciolto il comitato nato per sostenere le spese sanitarie di Deborah Iori.

Nel 2016, un gruppo di cittadini di Sangiano creò il gruppo per raccogliere fondi necessari alle cure negli Stati Uniti di Deborah, una donna madre di due figli affetta da una malattia rara e invalidante che solo a Dallas riuscì a trovare una terapia adeguata per alleviare la sua sofferenza.

La sua battaglia dal piano sanitario si spostò poi su quello legale per arrivare a ottenere un riconoscimento da parte del Sistema sanitario pubblico. Nel settembre dello scorso anno, Regione Lombardia e il Sistema Sanitario Nazionale inscrissero la malattia di Deborah Iori Marchesi nel Registro delle malattie rare con corresponsione di parziale rimborso.

Venuta meno la principale ragione del Comitato, i promotori hanno deciso di scioglierlo. In una nota il presidente del Comitato Mario Morello spiega: « Dal settembre 2017 si è quindi sospesa la sollecitazione e la promozione di iniziative per raccolta fondi e si sono avviate le procedure per lo scioglimento, processo che si è concluso con certificata estinzione il 16/4/2018. Anche il conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio è stato estinto e il fondo ivi raccolto è stato interamente utilizzato per le cure di Deborah come risulta dai 17 tabulati conservati nell’archivio di tesoreria e di presidenza del Comitato, consultabili da chiunque ne faccia motivata richiesta. Si ringrazia “Varese News” per i diversi contributi informativi dati al caso e tutti coloro che, in vario modo, hanno avuto parte al buon esito della vicenda».

La notizia della chiusura non può che far piacere: il cammino di Deborah è ora delineato e sostenuto dall’intero sistema sanitario.

