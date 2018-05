I soci della Bcc approvano il bilancio e confermano il cda

L’assemblea della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha dato una chiara indicazione di continuità approvando all’unanimità il bilancio 2017 e riconfermando la fiducia al cda, un doppio passaggio importante, in vista dell’adesione al Gruppo bancario cooperativo Iccrea attesa per la fine dell’anno.

L’unico amministratore non riconfermato è stato Ignazio Parrinello, non certo per demeriti, ma non candidabile per raggiunti limiti di età, come dispone il regolamento interno alla banca. L’unica new entry è Paolo Malnati, eletto in rappresentanza dell’area di Buguggiate-Varese. Il consiglio risulta così composto: Giuseppe Barni, Danila Battaglia, Rinaldo Borsa, Vittorio Pinciroli e Roberto Scazzosi (area Busto Garolfo), Mauro Colombo (area provincia di Milano), Paolo Malnati e Diego Trogher (area Buguggiate-Varese) e Andrea Rinaldi (area provincia di Varese). Nei prossimi giorni, i componenti del Consiglio nomineranno il presidente, il vicepresidente e il comitato esecutivo.

A chiusura dell’assemblea sono stati premiati i soci che hanno raggiunto i 25 anni di adesione alla compagine sociale: Stefano Bottini, Giacinto Caccia, Cesarino Ceriotti, Bruno Chiari, Renato Clementi, Vincenzo Clementi, Giordano Dell’acqua, Giovanni Di Laus, Carlo Ferrario, Angelo Filisetti, Marino Fusar Poli, Dario Gaio, Angelo Luigi Garzotto, Giuliano Giamberini, Cesarino Gorla, Nazzareno Grassetto, Manuela Lozza, Alessandro Mainini, Italo Marazzini, Antonio Marzullo, Michele Marzullo, Mauro Papalillo, Bruno Parotti, Emilio Pavan, Virginio Pinciroli, Franco Scantamburlo e Silvestro Travaini.