Il sociologo Magatti parlerà del lavoro ai tempi della globalizzazione

Sarà Mauro Magatti, docente dell’università Cattolica di Milano, tra le voci più autorevoli della sociologia contemporanea, ad aprire con “Il senso e il posto del lavoro oggi” il ricco calendario di “Fondati sul lavoro?”, iniziativa che per tutta la settimana, a partire da martedì 22 maggio, metterà al centro del dibattito cittadino il tema del lavoro.

Il lavoro infatti è la prima delle tre sfide (le altre due sono l’educazione e l’accoglienza dell’altro) individuate dagli organizzatori, ovvero i promotori della “Lettera alla città”, il Decanato e le associazioni cattoliche varesine. Una riflessione quasi obbligata in un momento storico in cui, nella prosperosa Lombardia, un giovane su cinque tra i 18 e i 24 anni non cerca lavoro, non studia, non è impegnato in un percorso di formazione.

La serata introduttiva con Magatti servirà ad inquadrare la profonda trasformazione del mondo del lavoro alla luce dei diversi processi storico-culturali che caratterizzano la nostra epoca. La crisi della soggettività, la modernità liquida, l’insicurezza, le tecnocrazie, la società del rischio, le migrazioni, la povertà e l’aumento della disuguaglianza altro non sono che gli effetti della globalizzazione.

L’incontro con il sociologo Magatti si terrà questa sera, martedì 22 maggio, alle ore 21 nella Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese.