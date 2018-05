Soldi al marito da un detenuto: funzionaria cantonale nei guai

Una funzionaria dell’Amministrazione cantonate ticinese è indagata perché il marito ha avuto un prestito in denaro da un detenuto.

A renderlo noto il Ministero pubblico e la Polizia cantonale che hanno annunciato l’apertura di un procedimento penale a carico della funzionaria.

Gli accertamenti riguardano un prestito di denaro concesso nella primavera del 2016 al marito della funzionaria da parte di un detenuto. Le ipotesi di reato a carico della dipendente della pubblica Amministrazione sono quelle di corruzione passiva e, subordinatamente, di accettazione di vantaggi.

Il procedimento è stato parallelamente aperto anche nei confronti del detenuto (per il quale si ipotizzano i reati di corruzione attiva e subordinatamente di concessione di vantaggi) e del marito della funzionaria (gli addebiti ipotizzati a suo carico sono quelli di istigazione e complicità in corruzione passiva, subordinatamente istigazione e complicità in accettazione di vantaggi).

Al termine dei verbali di interrogatorio odierni non sono state prese misure restrittive della libertà personale nei confronti dei tre imputati.

L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Andrea Pagani.

Il Consiglio di Stato, quale autorità di nomina, è già stato nel frattempo informato conformemente all’articolo 40 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la vicenda.