Sole d’Oro e Premio Giovani nel Volontariato

Appuntamento sabato 19 maggio (ore 10 – 12,30 Salone Estense di Varese) per la consegna del Sole d’Oro e del Premio Giovani nel Volontariato che il Centro di Servizio per il Volontariato assegna da diversi anni ai volontari che si siano distinti per il loro impegno nella promozione del dono e della solidarietà.

A essere premiati con il Sole d’Oro saranno 10 volontari del territorio provinciale le cui storie sono un esempio di impegno solidaristico a favore della comunità in cui vivono: si tratta di volontari che operano a favore delle persone più fragili, ma anche a favore dell’ambiente e nella promozione dei diritti. Questa premiazione, giunta alla sua diciannovesima edizione mette in luce per un giorno tante voci diverse e rappresenta una occasione in cui far conoscere le tante associazioni di cui la nostra provincia è ricca.

Accanto al Sole d’Oro viene anche assegnato, dal 2007, il Premio Giovani nel Volontariato, riservato ai giovani che hanno tra i 16 e i 24 anni. Si è così pensato di evidenziare anche la partecipazione giovanile al volontariato (in questo caso i premiati sono tre).

La scelta dei nominativi avviene ogni anno sulla base di un Bando, pubblicato a gennaio, che permette alle associazioni di segnalare le persone meritevoli di questa onorificenza. Una apposita commissione valuta le candidature ed assegna, a tutti coloro i quali non vengono premiati, una menzione d’onore consegnata durante la cerimonia ufficiale.

Per questo motivo la giornata del Sole d’Oro, che ha il patrocinio del Comune di Varese, è sempre un’occasione per vedere riuniti tantissimi volontari e associazioni in un giorno di festa ricco di emozioni. La consegna dei premi avviene alla presenza delle autorità del territorio e del Sindaci dei Comuni dei premiati. Quest’anno durante la cerimonia sarà anche presentato “The social Challange”, bando promosso da Sea che mette a disposizione contributi per progetti elaborati dal Organizzazioni Non profit del territorio.

Il segno di riconoscimento è una targa con l’effige di villa Perabò, sede varesina del Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria, realtà nata a gennaio di quest’anno dalla fusione dei Centri di Servizio per il Volontariato di Varese e di Como entrambi con una esperienza ventennale alla spalle come enti di riferimento del terzo settore sui rispettivi territori.