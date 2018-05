Sole e nuvole si danno il cambio anche nel weekend

Cieli limpidi e splendenti si sono alternati a distanza di poche ore con violenti temporali e grandinate. La settimana che ci lasciamo alle spalle ci ha insegnato quanto sia repentino il cambiamento di “umore” climatico di questi giorni.

Il weekend alle porte prosegue con questa volatilità ma la pioggia è prevista solo in due occasioni: una più lieve nel pomeriggio di sabato e una più marcata, forse con temporali, nel pomeriggio di domenica.

Ecco le previsione del Centro Geofisico Prealpino:

Sabato

In parte soleggiato tra nuvole irregolari, più estese lungo i rilievi dove è possibile qualche breve pioggia o temporale isolato dal pomeriggio. Piogge più rare o asciutto in pianura.

Domenica

Al mattino ancora in parte soleggiato all’Est e sulla pianura padana ma già nuvoloso su Piemonte, Varesotto, Ticino con rare piogge. Nel pomeriggio via via ovunque molto nuvoloso con piogge e temporali a partire da Ovest, estesi poi a tutta la regione in serata.