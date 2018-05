Solo film di qualità, il cinema di Azzate chiude in bellezza

L’ultimo film della stagione sarà un film da Oscar: “La Forma dell’acqua” (il 17 maggio) , poi il Cinema Teatro Castellani si godrà il meritato riposo estivo.

Otto mesi, da settembre a fine maggio, con 183 proiezioni e oltre 10 mila biglietti staccati. Non male per un piccolo cinema di provincia, con una sola sala e le poltrone di velluto come quelle di una volta.

«Siamo molto soddisfatti – spiega Massimiliano Broggi, 53 anni, (nella foto) uno dei volontari, proiezionista nei weekend e quando occorre – Anche quest’anno abbiamo avuto il nostro pubblico affezionato». Il segreto di questo successo che ogni anno si ripete e cresce? Semplice, una programmazione curata.

«Il fatto di essere una piccola sala non significa che non si debba proporre del cinema di qualità. Ed è quello che cerchiamo di fare. Il nostro pubblico apprezza: viene al cinema ma anche ai cineforum e alle proiezioni degli spettacoli di musica lirica che anche quest’anno abbiamo fatto con collegamenti in diretta dalla Scala e dal Metropolitan di New York».

L’altro “asso nella manica”, inutile negarlo è il prezzo del biglietto: 6 euro nei fine settimana e 4,50 il giovedì in occasione del cineforum.

«Grazie a Filmstudio ’90 abbiamo un cartellone con i film di maggior successo: loro ci aiutano con le questioni tecniche e i contatti con le case di distribuzione – spiega ancora Broggi -. Il cineforum invece ha molto seguito perché commentato e presentato da Alessandro Leone, un critico molto apprezzato».

Ma l’ottimo lavoro è di tutti i volontari che ogni stagione si impegnano con passione per far vivere il “loro cinema”, che si è così guadagnato anche un posto in Tripadvisor. Ottimo il punteggio e le recensioni e anche se sono poche che importanza ha: qui tutti sanno che il Castellani è garanzia di qualità.