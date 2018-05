Quando i sorrisi fanno “magie”

“Disegna il mese del tuo compleanno”, questa era stata la richiesta fatta ai bambini delle scuole primarie di Varese per realizzare il Calendario dei Sorrisi, ideato e finanziato dal Centro Commerciale Le Corti per aiutare Il Ponte del Sorriso.

La fantasia ha preso il sopravvento, le befane di gennaio, i coriandoli di febbraio, passando dai fiori e dal sole di maggio e giugno, per arrivare alle spaventose zucche di ottobre e ai mille fiocchi di neve di dicembre, tutti allegramente colorati e sorridenti. Ne sono arrivati migliaia. Quelli scelti per il calendario sono stati solamente 13, ma tutti avrebbero meritato di essere pubblicati.

Si è deciso allora di allestire una mostra per dire un caloroso “grazie” a tutti i bambini e a tutte le scuole che hanno voluto partecipare al progetto, che ha permesso a Il Ponte del Sorriso di raccogliere quasi 12 mila euro.

Si parte sabato 5 maggio con una festa per l’inaugurazione e lo straordinario spettacolo di magia di Walter Maffei.

I primi 270 disegni saranno visibili per una settimana, quando lasceranno il posto ai successivi, fino a che non saranno stati tutti esposti.

La mostra è aperta a tutti all’interno del Centro Commerciale Le Corti nella piazza centrale del piano -2.