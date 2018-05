Il sottopasso è finito: domenica l’inaugurazione con il presidente Fontana

Si sono conclusi in questi giorni i lavori per il sottopassaggio di via Cesare Battisti, che metterà in comunicazione il paese con la zona dell’oltrestazione.

Galleria fotografica Venegono Superiore - Completato il sottopassaggio di via Battisti 4 di 7

Aperta e già funzionante la nuova rotatoria su via Battisti, non manca ormai che qualche rifinitura in vista dell’inaugurazione del sottopasso, in programma domenica 13 maggio alle 10.

Alla cerimonia interverrà il neo presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Contestualmente al sottopassaggio verrà inaugurata la nuova rotatoria su via Alcide De Gasperi, che sarà intitolata al pioniere dell’aviazione Gianni Caproni.

L’apertura al transito del sottopassaggio cambierà in modo significativo la viabilità del paese, perché Trenord a breve – questione di giorni, dicono in Comune – chiuderà il passaggio a livello su via De Gasperi.