Spaccio di droga a scuola: in manette dieci giovani

Una rete dedicata allo spaccio che arrivava sino agli istituti scolastici. È quella smantellata dai Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Novara che hanno eseguito nella nottata scorsa dieci provvedimenti di custodia cautelare (3 in carcere e 7 agli arresti domiciliari) a carico di giovani che operavano a Novara e Trecate.

L’attività investigativa aveva preso avvio nel 2017, nell’ambito del monitoraggio degli istituti scolastici superiori di Novara con lo scopo di a prevenire episodi di spaccio di droga, soprattutto in danno di minorenni.

Le operazioni avevano permesso di individuare un 19enne, che spacciava marijuana e cocaina. Come base operativa aveva scelto il parco Cicogna di Trecate ma spacciava sovente anche tra i compagni dell’istituto scolastico superiore di Novara da lui frequentato.

L’indagine veniva ampliata, peraltro con la piena e fattiva collaborazione da parte della dirigenza della scuola coinvolta, e portava all’individuazione un gruppo di giovanissimi impegnati in una fiorente attività di spaccio di marijuana, hashish e cocaina.

Il canale di rifornimento è stato individuato in un 45enne pregiudicato per reati specifici, già tratto in arresto in flagranza di reato in Novara nell’ottobre del 2017 (e nuovamente arrestato questa notte), nel corso di una perquisizione che ha portato al sequestro di oltre quattro chilogrammi di hashish e marijuana.

Al termine dell’attività il G.I.P. del Tribunale di Novara – dott.ssa Zappatini –, su richiesta del p.m. dott. Andrigo, ha emesso dieci ordinanze di custodia cautelare con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, eseguite la notte scorsa.