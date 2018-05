Spaccio in pieno centro, un arresto

Un odore caratteristico di hascisc e marijuana consumati per strada in quel tratto – un porticato – che fa da raccordo fra il parcheggio di piazza Ragazzi del ’99 e via Carrobbio, davvero il salotto della città, pieno centro.

È sabato pomeriggio e quell’odore insistente viene avvertito da alcuni passanti e commercianti.

Forse qualcuno chiama il 113 e una pantera delle Volanti si incammina verso la zona e proprio mentre un agente scende, il suo sguardo si posa sullo scambio in atto, che fa immediatamente scattare le manette per un venticinquenne di Venegono Superiore con piccoli precedenti.

L’assuntore, anche lui ventenne viene segnalato alla Prefettura. Il ragazzo accusato di spaccio va prima in questura, poi viene accompagnato a casa dove sconterà un paio di notti ai domiciliari prima di finire questa mattina, lunedì, di fronte al giudice per la convalida dell’arresto e l’inizio del procedimento per direttissima.

Gli agenti, tra l’altro nella sua abitazione hanno trovato alcuni grammi di hascisc, pellicola per le confezioni e materiale vario per la divisione e la pesa della sostanza.

L’arresto viene convalidato e il giudice ha disposto l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria per tre giorni la settimana.

La vendita di droga di sabato ammonta a cinque euro di sostanza. Quanto basta per finire di fronte al giudice. L’avvocato difensore chiederà la “messa in prova”.