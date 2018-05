Nella rubrica dello spacciatore, i nomi di chi comprava

L’hanno seguito con discrezione e al momento opportuno è scattato il controllo: sono saltati fuori una settantina di dosi di cocaina e di hascisc.

Per questo è stato arrestato dalla Polizia, a Samarate, un 38enne cittadino marocchino.

Gli investigatori del commissariato di Gallarate, guidato da Fabio Mondora, avevano acquisito informazioni sulle “soste” dell’uomo in alcune zone note per essere frequentate da acquirenti di stupefacenti. L’uomo è stato appunto opportunamente seguito a distanza, poi nei pressi di Samarate è stato fermato e controllato. L’operazione ha portato al sequestro di circa 50 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish già suddivisa in 71 dosi pronte allo smercio. Oltre allo stupefacente gli investigatori del Commissariato hanno anche sequestrato i telefoni utilizzati dallo spacciatore e la somma di 130,00 euro considerati provento dell’attività illecita.

L’arrestato, A.B., è stato pertanto tratto in arresto e messo a disposizione del Sost. Proc. Dott.ssa Chiara Monzio Compagnoni della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che ha chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto. I successivi contestuali accertamenti effettuati sul telefono dello spacciatore, hanno permesso di individuare diversi acquirenti segnalati alla Prefettura di Varese quali assuntori.