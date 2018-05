Spenti i Tutor ora in autostrada vigilano gli autovelox

Dopo lo spegnimento dei tutor per il rilevamento della velocità delle auto in autostrada, in seguito ad una vicenda giudiziaria che potete approfondire qui, tornano gli autovelox.

In attesa che venga cambiato il sistema dei tutor con uno adeguato rispetto ai pronunciamenti tornano a vigilare sui limiti di velocità le vecchie postazioni fisse degli autovelox.

Le postazione di rilevazione sono sparse su tutta la rete autostradale italiana, ecco tutti i punti dove sono collocati.

La polizia stradale e le autostrade hanno infatti detto che “a valle dell’avvenuta disattivazione del sistema continueranno, ciascuna per gli obblighi specificamente loro imposti dalla legge, ad avere cura della sicurezza e della incolumità dei cittadini che viaggiano in autostrada”.