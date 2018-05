Sport e marketing digitale al centro del workshop di Pallacanestro Varese

L’esperienza di un grande atleta – e oggi manager – del recente passato come Demetrio Albertini e gli interventi di una lunga serie di figure specializzate in marketing, social media, televisione, sport e giornalismo, hanno caratterizzato la mattinata della Sala Campiotti in Camera di Commercio, sede del workshop “Business di squadra” organizzato dalla Pallacanestro Varese.

Un appuntamento che è diventato regolare, a cadenza annuale, e che la società biancorossa sostiene con convinzione: anche negli interventi odierni è infatti emersa con prepotenza la necessità – per i club professionistici – di cavalcare le nuove tecnologie e le nuove tendenze di comunicazione, in modo da avvicinare sempre di più i propri fans, di raggiungere una platea sempre maggiore e, in definitiva, trovare risorse maggiori e da canali differenti rispetto a quelle tradizionali (sponsor, botteghino e semplice merchandising).

Dopo l’intervento di Albertini, che ha portato come case history l’organizzazione della finale di Champions League a Roma nel 2009, si sono quindi alternati al microfono una serie di specialisti. Valerio Perego, manager di Facebook Italia, e Stefano Corona che da molti anni si occupa di marketing sportivo sono intervenuti sul digital marketing parlando dell’importanza – anche in chiave futura – di sviluppare sempre maggiore creatività e del realizzare una trasformazione digitale capace di impattare tutte le aree dell’azienda sportiva.

Innovazione e sport sono stati i temi toccati da Federico Fantini e Marco Aloi, quest’ultimo responsabile marketing di Legabasket. Come prevedibile, in questa sede sono emerse le difficoltà legate all’impiantistica sportiva che in Italia continua a rappresentare un tallone d’Achille per lo sviluppo – anche commerciale – dei club.

Il presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi, ha introdotto la successiva serie di interventi portando a esempio per il tema “sport e territorio” l’attività della Varese Sport Commission, strettamente coinvolta anche dal convegno di questa mattina. Sul palco anche Gianfranco Ponti, consigliere di Pallacanestro Varese con delega alle giovanili. Di diritti televisivi e affini hanno infine parlato Luigi Filippo Ecuba di Eurosport – l’emittente che quest’anno ha trasmesso tutta la Serie A ma anche Eurolega e altre coppe per club -, il giornalista Luca Chiabotti, il pallavolista Alberto Cisolla e infine Nicola Natali che, prima di andare ad allenarsi con la Openjobmetis, ha parlato della sua laurea in management sportivo.

Intervento curioso e probabilmente esemplare per i tanti giovani presenti in sala, gli studenti dei licei a indirizzo sportivo di Varese (Maria Ausiliatrice) e Gavirate (Stein) e quelli del master in gestione sportiva dell’Università Bicocca di Milano. In prima fila anche alcuni dei massimi esponenti di Pallacanestro Varese: da Claudio Coldebella a Toto Bulgheroni ad Andrea Crocella. L’evento è stato moderato da Lorenzo Dallari che lo ha concluso con l’intervento disponibile qui sotto.