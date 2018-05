E spuntò la prima orchidea

Nuovo appuntamento alla biblioteca di Inarzo con la rassegna “Incontro con l’autore”.

Giovedì 10 maggio sarà la volta di “Cattleya, la regina delle orchidee” di Gioele Porrini e Salvatore Roberto Pilu (Aracne Editrice)

LA TRAMA:

William Cattley di Barnet non poteva nemmeno immaginare ciò che avrebbe trovato entrando in serra in una nebbiosa mattina di novembre del 1819 quando in Europa fiorì la prima pianta di Cattleya che l’Occidente abbia mai potuto ammirare. Fu così che dalle foreste tropicali arrivarono in Inghilterra ineguagliabili gioielli botanici, trofei di ineffabile fascino esotico che letteralmente sconvolsero la sensibilità e il gusto dei vittoriani. Il libro è stato pensato per tutti quegli appassionati e hobbisti orchidofili che non solo si dilettano nel coltivare le orchidee ma vogliono anche conoscerne il glorioso passato. Sebbene il testo si presenti apparentemente come una monografia sul genere Cattleya, è da leggersi in realtà come un manuale versatile adatto alla coltivazione di molte orchidee epifite con l’augurio di una coltivazione di successo.

Modera la serata: Emiliano Pedroni

Ore 21:00 biblioteca comunale

Via Patrioti 28 INARZO – Ingresso Libero